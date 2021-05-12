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Роналду забил 100-й гол за Ювентус быстрее всех в истории клуба

12 мая, 23:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португальский нападающий забил юбилейный гол за туринский клуб и установил очередное достижению. Роналду понадобилось для этого наименьшее количество времени

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Криштиану Роналду забил 100-й гол за Ювентус. Случилось это историческое событие в матче 36-го тура чемпионата Италии против Сассуоло (3:1). Португалец отличился перед самым перерывом после передачи Адриена Рабьо.

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Как сообщает Opta Paolo, Роналду забил 100 мячей быстрее всех в истории Ювентуса – ему понадобилось всего три сезона. Португалец опередил таких легенд клуба как Омар Сивори, Роберто Баджо, Фелипе Борель и Мишель Платини.

Ранее мы писали, что Роналду ночью поздравил родной клуб с первым чемпионством за 19 лет. Спортинг из Лиссабона досрочно гарантировал себе золотые медали чемпионата Португалии после победы над Боавиштой, Криштиану отреагировал сразу же.

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