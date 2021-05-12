Роналду ночью поздравил родной клуб с первым чемпионством за 19 лет

Спортинг из Лиссабона досрочно гарантировал себе золотые медали чемпионата Португалии после победы над Боавиштой, Криштиану отреагировал сразу же

Спортинг - чемпион Португалии / Фото: Reuters

Вчера поздно вечером в Португалии определился чемпион страны. Впервые с 2002 году главный национальный трофей достанется лиссабонскому Спортингу, который выступит и в главном еврокубке. Узнайте, кто уже получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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В 32-м туре столичная команда обыграла дома Боавишту, которая нынче борется за выживание, со счетом 1:0. Таким образом, за два тура до завершения сезона Спортинг на 8 очков оторвался от Порту и на 12 – от Бенфики. Конкуренты уже не смогут его догнать. Это 19-я победа команды в чемпионате.

36-летний Криштиану Роналду оперативно отреагировал на успех родного клуба и ночью написал поздравление на своих страницах в соцсетях.

Напомним, Криштиану находился в системе Спортинга в возрасте 12-18 лет (в 1997-2003 годах) и в юном возрасте познал вкус чемпионства. Затем он перебрался в английский Манчестер Юнайтед. Кстати, по одной из версий прессы, завершить карьеру звездный футболист хочет именно в Спортинге, куда он собирается вернуться из Ювентуса.

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На днях Роналду улетел с любовью на самолете с кроватью.

Смотрите, как неудачно Спортинг играл с Истанбулом в Турции в прошлом году: