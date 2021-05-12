Макгрегор подвинул Месси и Роналду. Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

Боец ММА Конор Магрегор за год заработал 180 миллионов долларов, причем за выступления в октагоне он получил только 22 млн

Ирландский боец Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Подсчет доходов велся в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021-го. Учитывались все призовые, зарплаты и бонусы, полученные за спортивные выступления, а также доходы от спонсорских сделок и лицензий, гонорары за участие в мероприятиях и доходы от бизнеса.

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За отчетный период ирландец заработал 180 миллионов долларов. Причем за выступления в октагоне он получил только 22 миллиона. Остальные доходы – от рекламы и продажи его бренда виски.

До сих пор Макгрегор попадал в рейтинг Forbes лишь однажды – в 2018 году он занял в нем четвертое место с доходом в $99 млн. Большую часть этой суммы он получил за проигранный бой с Флойдом Мейвезером.

Второе место в этом списке занял капитан Барселоны Лионель Месси, который заработал 130 миллионов долларов. На третьей строчке расположился нападающий Ювентуса Криштиану Роналду (120 миллионов).

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Рейтинг Forbes

Коннор Макгрегор (ММА) – 180 Лионель Месси (футбол) — 130 Криштиану Роналду (фотбол) — 120 Дак Прескот (американский футбол) — 107,5 Леброн Джеймс (баскетбол) — 96,5 Неймар (футбол) — 95 Роджер Федерер (теннис) — 90 Льюис Хэмилтон — (автогонки) — 82 Том Брэйди (американский футбол) — 76 Кевин Дюрант (баскетбол) — 75

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