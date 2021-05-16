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Месси окончательно отпал, его друг Суарес в шаге от титула: расклады Ла Лиги перед финишем

Олег Люлька Олег Люлька
16 мая, 22:50
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В предпоследнем туре первенства Испании Атлетико добыл героическую победу над Осасуной – титул уже практически в кармане у "матрасников", но Реал все еще в гонке
Атлетико в шаге от чемпионства
Атлетико в шаге от чемпионства / Фото: Reuters

В чемпионате Испании по футболу близка развязка. Состоялся предпоследний, 37-й тур, по итогам которого даже теоретические шансы на трофей потеряла Барселона, проигравшая Сельте 1:2 (Месси, 28 – Санти Мина, 38, 89).

Барселона впервые за 13 лет осталась без чемпионства два года подряд.

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Реал в своем выездном матче одолел Атлетик 1:0 (Начо, 68).

Однако, к сожалению для Королевского клуба, он остается на втором месте, так как лидер первенства Атлетико, уступая по ходу домашней встречи Осасуне 0:1, повторил нечто похожее на подвиг МЮ в финале ЛЧ-1999 с Баварией и на последних минутах вырвал победу – 2:1 (Ренан Лоди, 82, Суарес, 88 – Будимир, 75).

В тренде

Таким образом, перед последним туром Атлетико опережает Реал на два очка.

В последнем туре 23 мая Атлетико играет на выезде с Вальядолидом, борющимся за выживание. Тогда как Реал примет дома Вильярреал, у которого спустя три дня состоится финал Лиги Европы с МЮ.

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Победа в последнем туре гарантирует Атлетико чемпионство. Если же "матрасники" сыграют с Вальядолидом вничью или проиграют, а Реал свой поединок выиграет, то титул уйдет к Реалу, у которого преимущество перед Атлетико по личным встречам.

Турнирная таблица чемпионата Испании

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

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