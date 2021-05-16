Очень дорогие гастроли! Месси назвал желаемую зарплату в Манчестер Сити

Аргентинский форвард хочет остаться в Барселоне, но если его не устроит контракт в Испании, готов перебраться в английский клуб

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" продолжает торговаться с грандами. Недавно писали, что Месси выбирает между Барселоной и ПСЖ. Теперь же появилась информация, что 33-летний Лионель озвучил условия, на которых готов подписать контракт с Манчестер Сити.

О переговорах сообщает английское издание The Sun.

Аргентинец готов рассмотреть вариант с соглашением на 25 миллионов фунтов стерлингов на один сезон (около 500 тысяч фунтов в неделю) с возможностью его продления еще на год. При этом сообщают, что Лео вроде бы не против остаться в Барселоне, но при выполнении нескольких его требований. Иначе он покинет Каталонию.

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Впрочем, Барселона уверена, что мир клином на Месси не сошелся. Известно, что президент клуба Жоан Лапорта очень хочет приобрести у дортмундской Боруссии норвежца Эрлинга Холанда. Если президенту "гранатово-синих" удастся переманить молодую звезду, то сожалеть о потере Лионеля сильно не будут.

Смотрите, как Лео шикарным ударом забил в Лиге чемпионов в ворота ПСЖ: