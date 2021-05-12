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Вот почему хотели создать Суперлигу: в тройке самых дорогих клубов нет европейцев

12 мая, 19:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клуб Даллас Ковбойс из американского футбола возглавляет рейтинг самых дорогих спортивных команд мира. Среди футбольных команд самой дорогой является Барселона

Даллас Ковбойс

Даллас Ковбойс / Фото: Getty Images

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. Издание отмечает, что стоимость футбольных клубов выросла в среднем на 30% за последние два года, поскольку инвесторы видят неиспользованный потенциал глобальной привлекательности этого вида спорта.

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Состояние 20 самых ценных футбольных команд мира в среднем составляет 2,28 миллиарда долларов каждая, что на 30% больше, чем два года назад, когда был опубликован предыдущий рейтинг. Скачок произошел, несмотря на снижение доходов, вызванное ограниченной посещаемостью во время пандемии.

Самым же дорогим спортивным клубом мира является представитель американского футбола Даллас Ковбойс. За ним следует бейсбольный клуб Нью-Йорк Янкис, а третье место занимает баскетбольный Нью-Йорк Никс. Несмотря на все заявления о падениях доходов Барселона впервые в истории стала самым дорогим клубом мира среди футбольных клубов.

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ТОП-10 самых дорогих спортивных клубов мира:

  1. Даллас Ковбойс (американский футбол) – 5,7 млрд долларов
  2. Нью-Йорк Янкис (бейсбол) – 5,25 млрд
  3. Нью-Йорк Никс (баскетбол) – 5 млрд
  4. Барселона (футбол) – 4,76 млрд
  5. Реал (футбол) – 4,75 млрд
  6. Голден Стэйт Уорриорз (баскетбол) – 4,7 млрд
  7. Лос-Анджелес Лейкерс (баскетбол) – 4,6 млрд
  8. Нью-Ингленд Пэтриотс (американский футбол) – 4,4 млрд
  9. Нью-Йорк Джайентс (американский футбол) – 4,3 млрд
  10. Бавария (футбол) – 4,21 млрд
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Рейтинг только футбольных клубов:

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