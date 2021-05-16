Дуже дорогі гастролі! Мессі назвав бажану зарплату в Манчестер Сіті

Шестиразовий володар "Золотого м'яча" продовжує торгуватися з грандами. Нещодавно писали, що Мессі вибирає між Барселоною і ПСЖ. Тепер же з'явилася інформація, що 33-річний Ліонель озвучив умови, на яких готовий підписати контракт з Манчестер Сіті.
Про переговори повідомляє англійське видання The Sun.
Аргентинець готовий розглянути варіант з угодою на 25 мільйонів фунтів стерлінгів на один сезон (близько 500 тисяч фунтів на тиждень) з можливістю його продовження ще на рік. При цьому повідомляють, що Лео начебто не проти залишитися в Барселоні, але за виконання декількох його вимог. Інакше він покине Каталонію.
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Втім, Барселона впевнена, що світ клином на Мессі не зійшовся. Відомо, що президент клубу Жоан Лапорта дуже хоче придбати у дортмундської Боруссії норвежця Ерлінга Голанда. Якщо президенту "гранатово-синіх" вдасться переманити молоду зірку, то шкодувати про втрату Ліонеля дуже не будуть.
Дивіться, як Лео шикарним ударом забив у Лізі чемпіонів у ворота ПСЖ: