Мессі – найкращий плеймейкер десятиліття. У рейтингу – хлопець з українського клубу, якого не існує

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала найкращого плеймейкера за останнє десятиліття. Перше місце в рейтингу посів нападник "Барселони" Ліонель Мессі. На другій сходинці опинився експівзахисник каталонців Андрес Іньєста. Замкнув трійку найкращих футболіст "Реала" Лука Модрич.
Раніше Мессі випередив Роналду за голами зі штрафних.
Відзначимо, що десяте місце рейтингу топ-плеймейкерів дісталося колишньому гравцеві неіснуючого нині вже українського клубу – донецького "Металурга" – івуарійцю Яя Туре, що після УПЛ зробив собі ім'я в "Барселоні" і "Манчестер Сіті".
10 найкращих плеймейкерів десятиліття за версією IFFHS
1. Ліонель Мессі
2. Андрес Іньєста
3. Лука Модріч
4. Кевін Де Брюйне
5. Тоні Кроос
6. Еден Азар
7. Неймар
8. Месут Озіл
9. Андреа Пірло
10. Яя Туре
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Нагадаємо, днями у світового футболу з'явився новий найдорожчий гравець. Кіліан Мбаппе впав на п'яте місце, а очолив рейтинг форвард "МЮ" Маркус Рашфорд, якого оцінили в 165,6 млн євро.
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