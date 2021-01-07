Луческу в "Динамо", Ломаченко – в ауті: найнеймовірніші події божевільного 2020 року в гіфках

2020 рік видався одним із найбільш божевільних в історії нашої планети. За ці 366 днів у світі відбулося стільки неймовірних подій, що взагалі дивно, як ми змогли протриматися так довго. Не оминула напасть і світ спорту. І справа тут не тільки в карантині та скасуванні топових змагань, таких як Євро чи Олімпіада. Цілий рік нас переслідували настільки неймовірні події в спорті, що в деякі з них навіть було важко повірити. Давайте згадувати:

Реклама

Символ 2021 року в спорті: бики зривали матчі, позбавлялися голови і полювали на Роналду

Мессі зі скандалом залишає "Барселону"

Ви б могли собі уявити, що коли-небудь жива легенда каталонського клубу Ліонель Мессі буде намагатися покинути "Барселону", та ще й зі скандалом, судами... Але це сталося. Після невдалого сезону і ганебних 2:8 від "Баварії" в Лізі чемпіонів Ліонель твердо вирішив змінити обстановку, і тільки перспектива тривалих судових тяжб його зупинила. Хоча, швидше за все, Мессі покине "блаугранас" наступного літа.

Такої ганьби "Барселона" не бачила 74 роки

До слова, про 2:8. Звісно, ми пам'ятаємо, як "Динамо" розбирало "Барселону" на молекули в 1997-му, але це була зовсім інша команда! Але "Баварія" не тільки змогла принизити Мессі і компанію, але і зробити це в одному матчі. До речі, "Барселона" пропустила вісім голів в одному матчі вперше з 1946 року.

Бубка більше не рекордсмен

Реклама

"Вічний" рекорд легендарного українського легкоатлета Сергія Бубки упав! Українець встановив досягнення в 1994 році і, здавалося, його неможливо побити, але це вдалося шведському легкоатлету Арману Дюплантісу. 20-річний стрибун встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною на етапі Діамантової ліги в Римі, де він подолав планку на висоті 6,15 метра. Цікаво, що Арману належить і рекорд зі стрибків у приміщенні (6,18 м).

Луческу в "Динамо"

Нині це сприймається не так несподівано, але ще півроку тому навіть у найсміливіших думках неможливо було уявити, щоб легендарний наставник "Шахтаря" прийняв його найпринциповішого суперника! Втім, ультрас столичного клубу так і не прийняли прихід румуна і регулярно про це нагадують. На щастя для керівництва "Динамо", наразі матчі проходять без глядачів.

"Ліверпуль" знову "золотий"

30 довгих років фанати "Ліверпуля" чекали і сподівалися, що їхні кумири знову стануть чемпіонами Англії. Як тут не згадати знамените падіння Стівена Джеррарда, як символ невдач "червоних" в чемпіонській гонці. Однак із приходом Юргена Клоппа мерсисайдці спочатку повернули собі трофей Ліги чемпіонів, а потім домоглися перемоги у внутрішньому чемпіонаті. При цьому таке довгоочікуване чемпіонство опинилося під загрозою, коли з введенням карантину пішли чутки, що сезон Прем'єр-ліги може бути анульований.

В тренді Україна бореться за проведення Олімпіади: навіщо вона потрібна і коли це буде

Ветерани рвуться на поле

Коронавірус приніс чимало проблем для футболу, але ледь не став співавтором унікального рекорду в українському футболі. Через дефіцит воротарів в заявку збірної України на товариський матч проти Франції був включений... 45-річний тренер воротарів Олександр Шовковський. Шкода тільки, що Шева не випустив ветерана на поле.

Реклама

А ось Арьєн Роббен і Петер Чех повернулися в футбол не тільки на папері. Нідерландець відновив кар'єру в рідному "Гронінгені", а чех заявлений за "Челсі" і вже зіграв за молодіжну команду. У 38 років.

Ломаченко не всесильний

Регулярні перемоги Василя Ломаченка привчили нас до того, що прикра поразка від Орландо Салідо в другому бою в профі було лише безглуздою випадковістю. Але 2020-й підносив нам і не такі сюрпризи... в поєдинку проти Теофімо Лопеса українець був не схожий сам на себе і цілком заслужено програв. Після бою Ломаченко зізнався, що боксував із травмованим плечем і вже переніс операцію, а потім чомусь почав звинувачувати в своїй поразці суддів...

"Реал" біля ніг "Шахтаря"

Не встигли в Іспанії відійти від шокуючих 2:8 "Барселони", як новий удар по місцевому футболу завдав "Шахтар". Підопічні Луїша Каштру спочатку напіврезервним складом зуміли обіграти "Реал" у Мадриді, ведучи в рахунку в три м'ячі після першого тайму, а потім у Києві підтвердили свою перевагу над командою Зідана.

Корона Пеле похитнулася

Ще один "вічний" рекорд не встояв перед натиском 2020 року. Ліонель Мессі побив досягнення легендарного бразильця Пеле за голами за одну команду. Аргентинець забив за "Барселону" 644 м'ячі. Правда, в Бразилії не прийняли рекорд Мессі, стверджуючи, що потрібно враховувати голи Пеле і в товариських матчах.

Повернення блудного Мілі

Коли Артем Мілевський в 2013-му залишав "Динамо", здавалося, в українському футболі ми його більше не побачимо. Та й не дуже вірилося, чесно кажучи, що Міля знайде собі нову команду – вже сильно за ним закріпилася репутація любителя вечірок. Покочувавши по Хорватії, Румунії, Угорщині, Росії та Білорусі, де Артем взяв чемпіонство з "Динамо" Брест, 35-річний форвард повернувся в чемпіонат України, де буде виступати за "Минай". А тут ще й закарпатці роздумують над контрактом із Олександром Алієвим...

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Підсумки року в спорті

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама