Месси – лучший плеймейкер десятилетия. В рейтинге – парень из украинского клуба, которого не существует

Список топовых плеймейкеров от экспертов Международной федерации футбольной истории и статистики

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего плеймейкера за последнее десятилетие. Первое место в рейтинге занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси. На второй строчке оказался экс-полузащитник каталонцев Андрес Иньеста. Замкнул тройку лучших футболист "Реала" Лука Модрич.

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Ранее Месси обогнал Роналду по голам со штрафных.

Месси / Фото: Reuters

Отметим, что десятое место рейтинга топ-плеймейкеров досталось бывшему игроку несуществующего нынче уже украинского клуба – донецкого "Металлурга" – ивуарийцу Яя Туре, после УПЛ сделавшему себе имя в "Барселоне" и "Манчестер Сити".

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Яя Туре / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS

1. Лионель Месси

2. Андрес Иньеста

3. Лука Модрич

4. Кевин Де Брюйне

5. Тони Кроос

6. Эден Азар

7. Неймар

8. Месут Озил

9. Андреа Пирло

10. Яя Туре

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Напомним, на днях у мирового футбола появился новый самый дорогой игрок. Килиан Мбаппе упал на пятое место, а возглавил рейтинг форвард "МЮ" Маркус Рашфорд, которого оценили в 165,6 млн евро.

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