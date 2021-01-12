Українська
$ 28,2
34,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Месси – лучший плеймейкер десятилетия. В рейтинге – парень из украинского клуба, которого не существует

12 января, 09:18

Олег Люлька Олег Люлька

Список топовых плеймейкеров от экспертов Международной федерации футбольной истории и статистики

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего плеймейкера за последнее десятилетие. Первое место в рейтинге занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси. На второй строчке оказался экс-полузащитник каталонцев Андрес Иньеста. Замкнул тройку лучших футболист "Реала" Лука Модрич.

Реклама

Ранее Месси обогнал Роналду по голам со штрафных.

Месси

Месси / Фото: Reuters

Отметим, что десятое место рейтинга топ-плеймейкеров досталось бывшему игроку несуществующего нынче уже украинского клуба – донецкого "Металлурга" – ивуарийцу Яя Туре, после УПЛ сделавшему себе имя в "Барселоне" и "Манчестер Сити".

Реклама

Яя Туре

Яя Туре / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В тренде
Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"

10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS

1. Лионель Месси
2. Андрес Иньеста
3. Лука Модрич
4. Кевин Де Брюйне
5. Тони Кроос
6. Эден Азар
7. Неймар
8. Месут Озил
9. Андреа Пирло
10. Яя Туре

Читайте также: Безумная реакция детей Месси на гол папы со штрафного (видео)

Реклама

Напомним, на днях у мирового футбола появился новый самый дорогой игрок. Килиан Мбаппе упал на пятое место, а возглавил рейтинг форвард "МЮ" Маркус Рашфорд, которого оценили в 165,6 млн евро.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рейтинг футбол Лионель Месси Яя Туре лучший футболист
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Взрыв мозга! Жена Зинченко ответила на вопрос, когда у них будут дети
Взрыв мозга! Жена Зинченко ответила на вопрос, когда у них будут детиФутбол
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об измене
Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об изменеФутбол
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренер
Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренерФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохина зажигают в TikTokФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять