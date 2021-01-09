Роналду, учись! Мессі випередив Кріштіану за особливими голами

У головному футбольному протистоянні 21-го століття між Ліонелем Мессі і Кріштіану Роналду аргентинець відзначив ще одну проміжну перемогу. У суботньому матчі проти "Гранади", виграному "Барселоною" 4:0, Лео оформив дубль, забивши один із м'ячів прямим ударом зі штрафного.

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Таким чином Мессі за голами зі штрафних обійшов Роналду. У 33-річного аргентинця таких м'ячів за клуб стало 48, позаяк у 35-річного португальця з "Ювентуса" – 47.

Про це повідомляє Opta Sport.

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Ліонель Мессі / Фото: Reuters

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Додамо, що в матчі з "Гранадою" Мессі підкорилося ще одне досягнення. Він став першим футболістом в історії чемпіонату Іспанії, який забив не менше 10 голів протягом 15 сезонів поспіль.

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До речі, Мессі залишилося провести 17 зустрічей, щоб стати абсолютним рекордсменом "Барселони" за матчами за клуб. У Лео – 751 поєдинок за каталонців, і ще до літнього закінчення свого контракту з "блаугранас" він може обігнати Хаві, у якого 767 ігор за "Барсу".

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