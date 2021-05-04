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Мессі загрожують проблеми через вечірку: розслідування вже почалося

4 травня, 15:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Аргентинський форвард організував вечірку для своїх одноклубників, але викликав гнів Ла Ліги. Футболіст не попередив про вечірку і за це може бути покараний

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Керівництво Ла Ліги почало розслідування стосовно Ліонеля Мессі. Раніше в пресі з'явилися чутки, що аргентинський нападаючий Барселони влаштував удома барбекю для членів команди, щоб підняти бойовий дух перед відповідальним матчем проти Атлетіко.

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Згідно з правилами ліги, футболістам забороняється збиратися в компанії більше шести людей. Мессі ж зібрав у себе на віллі всю команду, та ще й з подругами і дружинами, повідомляє dailymail.

Повідомляється, що під час барбекю всі гості дотримувалися правил соціального дистанціювання і перебували на відкритому повітрі, тим не менш, для керівництва Ла Ліги новина про вечірку гравців Барселони стало неприємною несподіванкою.

Цікаво, що гравці Атлетіко недавно зробили те ж саме, але не були покарані лігою, тому що вони поінформували заздалегідь і виконали всі вимоги з безпеки.

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Раніше ми писали, що Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинець. Завдяки двом м'ячам у ворота Валенсії Ліонель Мессі обійшов свого легендарного одноклубника і вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів. Лідирує в рейтингу Кріштіану Роналду.

Дивіться гол-красень у виконанні Мессі:

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