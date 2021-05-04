Месси грозят проблемы из-за вечеринки: расследование уже началось

Аргентинский форвард организовал вечеринку для своих одноклубников, но вызвал гнев Ла Лиги. Футболист не предупредил о вечеринке и за это может быть наказан

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Руководство Ла Лиги начало расследование в отношении Лионеля Месси. Ранее в прессе появились слухи, что аргентинский нападающий Барселону устроил дома барбекю для членов команды, чтобы поднять боевой дух перед ответственным матчем против Атлетико.

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Согласно правилам лиги, футболистам запрещается собираться в компании больше шести человек. Месси же собрал у себя на вилле всю команду, да еще и с подругами и женами, сообщает dailymail.

Сообщается, что во время барбекю все гости соблюдали правила социального дистанцирования и находились на открытом воздухе, тем не менее, для руководства Ла Лиги новость о вечеринке игроков Барселоны стало неприятной неожиданностью.

Интересно, что игроки Атлетико недавно сделали то же самое, но не были наказаны лигой, потому что они проинформировали заранее и выполнили все требования по безопасности.

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Ранее мы писали, что Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинец. Благодаря двум мячам в ворота Валенсии Лионель Месси обошел своего легендарного одноклубника и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров. Лидирует в рейтинге Криштиану Роналду.

Смотрите гол-красавец в исполнении Месси: