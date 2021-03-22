Футболіста засудили до тюремного ув'язнення за вечірку під час карантину

Гості футболіста випивали, обнімалися і цілувалися один з одним

Нападник "Вестерло" Тур Диркс засуджений до місяця тюремного ув'язнення і штрафу в 800 євро за те, що в грудні минулого року організував вечірку за участю 15 чоловік, незважаючи на карантин.

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Мало того, що гості футболіста порушили карантинні обмеження, так вони ще й заважали сусідам, які не витримали шуму в 3 годині ночі і викликали поліцію. Гості байдуже поставилися до рекомендацій МОЗ, обнімалися і цілувалися друг з одним під час прощання, а особливо зухвалі навіть намагалися з'ясовувати стосунки з копами, повідомляє hln.be.

Прокурор вимагав для футболіста максимальне покарання у вигляді трьох місяців тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 4 тисяч євро, але в підсумку Діркс відбувся більш легким покаранням.

Раніше ми писали, що заради секс-вечірки зірковий футболіст Прем'єр-ліги порушив карантин відразу в двох країнах. Гравець збірної Англії злітав в Париж на приватному літаку.

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