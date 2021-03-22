Русский
$ 27,72
32,95
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Футболіста засудили до тюремного ув'язнення за вечірку під час карантину

22 березня, 20:39

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гості футболіста випивали, обнімалися і цілувалися один з одним

Нападник "Вестерло" Тур Диркс засуджений до місяця тюремного ув'язнення і штрафу в 800 євро за те, що в грудні минулого року організував вечірку за участю 15 чоловік, незважаючи на карантин.

Реклама

Мало того, що гості футболіста порушили карантинні обмеження, так вони ще й заважали сусідам, які не витримали шуму в 3 годині ночі і викликали поліцію. Гості байдуже поставилися до рекомендацій МОЗ, обнімалися і цілувалися друг з одним під час прощання, а особливо зухвалі навіть намагалися з'ясовувати стосунки з копами, повідомляє hln.be.

Прокурор вимагав для футболіста максимальне покарання у вигляді трьох місяців тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 4 тисяч євро, але в підсумку Діркс відбувся більш легким покаранням.

Раніше ми писали, що заради секс-вечірки зірковий футболіст Прем'єр-ліги порушив карантин відразу в двох країнах. Гравець збірної Англії злітав в Париж на приватному літаку.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин футболіст чемпіонат Бельгії

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка АнгліїФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковідуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти