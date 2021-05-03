Барселону потрібно перемагати! Тренер суперника втратив роботу

51-річний наставник Валенсії Хаві Грасія звільнений після домашньої невдачі у зустрічі з каталонцями в чемпіонаті Іспанії, не пропрацювавши і року

/ Фото: Reuters

Сьогодні вдень колись грізна Валенсія втратила головного тренера. Керівництво іспанського клубу звільнило Хав'єра Грасію після поразки Барселоні. Цікаво, що в першому колі вдома Барселона не змогла обіграти Валенсію, а вчора ввечері здобула вольову перемогу.

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Примітно, що всі п'ять м'ячів забили у другому таймі, а рахунок відкрили "кажани". Правда, дубль Ліонеля Мессі й гол Антуана Грізманна допомогли гостям взяти три очки – 3:2. Дивіться огляд зустрічі на стадіоні "Месталья".

Боси Валенсії вирішили, що настав слушний момент попрощатися з Грасією. Команду він очолив лише в липні минулого року, і тепер вона посідає 14-те місце в Ла Лізі. У 34 турах колишній постійний учасник Ліги чемпіонів виграв лише вісім разів і набрав 36 очок.

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Нещодавно в чемпіонаті Іспанії в матчі Кадіс – Валенсія стався расистський скандал.

Виконувачем обов'язків керманича замість Грасії призначений Сальвадор Гонсалес, повідомив сайт Валенсії.

Тим часом Барселона набрала 74 очки і наздогнала Реал. Конкуренти відстають від мадридського Атлетіко на два очки за чотири тури до завершення чемпіонату.

Згадаймо, як Валенсія поступалася Аталанті в Лізі чемпіонів: