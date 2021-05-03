Барселону нужно побеждать! Тренер соперника лишился работы

51-летний наставник Валенсии Хави Грасия уволен после домашней неудачи во встрече с каталонцами в чемпионате Испании, не проработав и года

Валенсия - Барселона / Фото: Reuters

Сегодня днем некогда грозная Валенсия лишилась главного тренера. Руководство испанского клуба уволило Хавьера Грасию после поражения Барселоне. Интересно, что в первом круге Барселона не смогла обыграть Валенсию, а вчера вечером добыла волевую победу.

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Примечательно, что все пять мячей забили во втором тайме, а счет открыли "летучие мыши". Правда, дубль Лионеля Месси и гол Антуана Гризманна позволили гостям взять три очка – 3:2. Смотрите обзор встречи на стадионе "Месталья".

Боссы Валенсии решили, что настал подходящий момент попрощаться с Грасией. Команду он возглавил лишь в июле прошлого года, и сейчас она занимает 14-е место в Ла Лиге. В 34 турах бывший постоянный участник Лиги чемпионов выиграл лишь восемь раз и набрал 36 очков.

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Недавно в чемпионате Испании в матче Кадис – Валенсия случился расистский скандал.

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Исполняющим обязанности рулевого вместо Грасии назначен Сальвадор Гонсалес, сообщил сайт Валенсии.

Барселона же набрала 74 очка и догнала Реал. Конкуренты отстают от мадридского Атлетико на два очка за четыре тура до завершения чемпионата.

Вспомним, как Валенсия уступала Аталанте в Лиге чемпионов: