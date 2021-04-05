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Расистський скандал в Іспанії: ображеному гравцеві показали жовту картку

5 квітня, 08:37

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Муктар Діакабі відмовився грати після образи, а його Валенсія програла Кадису

Скандальним вийшов вчорашній матч чемпіонату Іспанії в Кадісі, де місцева команда приймала Валенсію. На 30-й хвилині зустрічі відбулася сутичка між іспанським захисником господарів Хуаном Калою і французьким захисником гостей Муктаром Діакабі. Як виявилося, конфлікт стався на расовому ґрунті.

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Нещодавно в Іспанії воротар забив рятівний гол на 94-й хвилині матчу.

Спочатку Кала щось сказав темношкірому Діакабі, після чого той спробував з'ясувати з ним стосунки. Рефері показав жовту картку французу – навіть незважаючи на те, що Муктар намагався пояснити, що його образили і назвали "чорним л***ном". До речі, Хуан вже мав "гірчичник", отриманий декількома хвилинами раніше. На підтримку свого гравця Валенсія покинула поле і не хотіла продовжувати матч.

Лише після того, як судді пояснили гостям наслідки демаршу, Валенсія повернулася-таки на поле після півгодинної паузи. Причому, Діакабі не захотів продовжувати зустріч, його замінили. А "герой" епізоду Кала, який, до речі, відкрив рахунок в матчі, був замінений у перерві.

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На момент зупинки поєдинку, на 30-й хвилині, рахунок був 1:1. Проте в кінцівці Кадіс зумів вирвати перемогу – 2:1. Природно, що Валенсія підтримала Муктара і не збирається залишати безкарною поведінку Хуана Кали. Левантійці вимагають від футбольних функціонерів розслідувати епізод.

Тим часом, Британія перемагає коронавірус: на фінал Кубка Англії пустять більше 20 тисяч глядачів.

Дивіться, як раніше Муктар Діакабі забивав за Валенсію в ворота Арсеналу:

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