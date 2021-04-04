Англія перемагає коронавірус: на фінал Кубку з футболу пустять понад 20 тисяч глядачів

Людство продовжує боротися з пандемією коронавірусу – з різним ступенем успіху в різних країнах. Незважаючи на те що у Великій Британії зберігається непроста ситуація, футбольні функціонери планують масово пустити глядачів на трибуни вже в найближчі тижні. Напередодні Арсенал розгромно програв Ліверпулю, Челсі – аутсайдеру.

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Про плани щодо заповнюваності стадіонів сьогодні розповідає BBC Sport.

Поки що справа стосується тільки кубкових матчів і лише одного стадіону – лондонського "Вемблі". На фінал Кубку англійської ліги, в якому 25 квітня зіграють Манчестер Сіті й Тоттенгем, пустять 8000 глядачів. Частину квитків отримають клуби-учасники вирішального матчу, решту розподілять між жителями столичного регіону і працівниками служби охорони здоров'я країни.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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А ось на фіналі Кубку Англії, запланований на 15 травня, хочуть бачити вже 21 тисячу вболівальників. Перед цим проведуть своєрідний тест на півфінальному матчі між Лестером і Саутгемптоном: 18 квітня на арену пустять 4000 глядачів. Президент Англійської футбольний ліги Рік Перрі назвав ці дії важливою віхою в поверненні фанатів на стадіони.

Тим часом боксерський бій збере більше як 60 000 глядачів на трибунах у США.

Дивіться, як Манчестер Сіті переміг Боруссію з Менхенгладбаха в Лізі чемпіонів:

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