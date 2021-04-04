Арсенал вдарився об дно – Ліверпуль розгромив канонірів, Челсі крупно програв аутсайдеру

Після матчів на рівні збірних Європа повертається до національних чемпіонатів. Англійська Прем'єр-ліга відкрила 30-й тур чотирма матчами, і результати в деяких з них здивували. Тим часом Зінченко ледь не розчавив на машині качку.

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Все почалося з домашнього фіаско Челсі. Підопічні Томаса Тухеля, які займають четверте місце, не просто програли 19-й команді ліги, а були непристойно розгромлені Вест Бромвічем – 2:5. Правда, велику роль у матчі зіграло видалення Тьягу Сілви на 29-й хвилині за рахунку 1:0 на користь лондонців. А далі – покотилося... До цього Челсі з німецьким наставником не пропустив у п'яти іграх жодного м'яча.

Манчестер Сіті зміцнив своє лідерство, обігравши в гостях Лестер – 2:0. М'ячі у другому таймі забили француз Менді, який заміняв Олександра Зінченка, і бразилець Жезус. МанСіті пропустив найменше голів (26) з усіх команд єврочемпіонатів ТОП-5 і 28 (!) разів зберігав свої ворота сухими.

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А ось Арсенал, за словами свого тренера Мікеля Артети, постукав у дно. Лондонська команда зазнала від Ліверпуля найбільшої домашньої поразки в історії – 0:3. Дубль зробив португалець Діогу Жота, ледь вийшовши на заміну, ще один м'яч забив Мохамед Салах.

Арсенал застряг в середині таблиці, а Ліверпуль наблизився до Челсі, хоча і залишається п'ятим.

Днями в Англії несподівано помер капітан футбольної команди, в клубі приховують причину загибелі.

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Дивіться, як Ліверпуль обігравав Лейпциг у Лізі чемпіонів:

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