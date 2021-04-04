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Англия побеждает коронавирус: на финал Кубка по футболу пустят более 20 тысяч зрителей

4 апреля, 15:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В Туманном Альбионе болельщикам постепенно разрешают посещать стадионы

Человечество продолжает бороться с пандемией коронавируса – с разной степенью успеха в разных странах. Несмотря на то что в Великобритании сохраняется непростая ситуация, футбольные функционеры планируют массово пустить зрителей на трибуны уже в ближайшие недели. Накануне Арсенал разгромно проиграл Ливерпулю, Челси – аутсайдеру.

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О планах по заполняемости стадионов сегодня рассказывает BBC Sport.

Пока дело касается только кубковых матчей и только одного стадиона – лондонского "Уэмбли". На финал Кубка английской лиги, в котором 25 апреля сыграют Манчестер Сити и Тоттенхэм, пустят 8000 зрителей. Часть билетов получат клубы-участники решающего матча, остальные распределят между жителями столичного региона и работниками службы здравоохранения страны.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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А вот на финале Кубка Англии, запланированном на 15 мая, хотят видеть уже 21 тысячу болельщиков. Перед этим проведут своеобразный тест на полуфинальном матче между Лестером и Саутгемптоном: 18 апреля на арену пустят 4000 зрителей. Президент Английской футбольный лиги Рик Перри назвал эти действия важной вехой в возвращении фанатов на стадионы.

Тем временем боксерский бой соберет более 60 000 зрителей на трибунах в США.

Смотрите, как Манчестер Сити победил Боруссию из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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