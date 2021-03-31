Плювати на коронавірус? Боксерський бій збере більше 60 000 глядачів на трибунах

Незважаючи на вируючий у США коронавірус, на поєдинку між чемпіоном WBA і WBC Саулем Альваресом і володарем титулу WBO Біллі Джо Сондерсом очікується понад 60 тисяч уболівальників. Бій відбудеться 8 травня на стадіоні в Арлінгтоні в Техасі, який вміщує 100 тисяч глядачів. І на сьогодні реалізовано вже 40 000 квитків.

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"Попередні продажі були фантастичними, і я впевнений, що у нас буде аншлаг, щоб подивитися цей грандіозний об'єднавчий бій. Це здорово – заповнити цей чудовий стадіон уболівальниками. Ми збираємося влаштувати ніч, яку ніколи не забудуть ті, кому пощастило побувати там", – цитує промоутера Едді Хірна BadLeftHook

Нагадаємо, що в своєму останньому бою в лютому Альварес знищив Йилдирима за три раунди. Для Альвареса ця перемога стала 55-ю на професійному ринзі і 37-ю – достроковою. Єдиної поразки в кар'єрі він зазнав від Флойда Мейвезера ще у 2013 році. Також на рахунку Альвареса дві нічиїх.

Раніше ми писали, щоОлімпіада-2020 у Токіо пройде без іноземних уболівальників. В Японії переживають, що в країну можуть привезти нові штами коронавірусу.

Відео: Instagram

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