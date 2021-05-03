Найперспективніший футболіст в світі в 18 років переніс третю операцію і ходить на милицях

Атакуючий гравець Барселони Ансу Фаті ніяк не може подолати проблему з коліном, точно не поїде на Євро-2020 і в найближчі місяці не зіграє

Ансу Фаті / Фото: Reuters

Один з найобдарованіших футболістів планети, 18-річний Ансу Фаті, ніяк не може повернутися в лад. Форвард Барселони, який може зіграти і на флангах атаки, знаходиться поза грою через серйозні проблеми з коліном.

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Новини про уродженця Гвінеї-Бісау повідомляє іспанське видання AS.

Пишуть, що хлопцеві зробили операцію на меніску, причому, третю поспіль. Барселона намагається не афішувати проблеми Ансу Фаті зі здоров'ям, які у нього почалися після отримання травми в листопаді минулого року. З тих пір гравець збірної Іспанії лікується і нині пересувається на милицях.

У якийсь момент в клубі сподівалися, що нападник зможе вже повернутися до тренувань, але після навантажень він знову відчув біль в коліні. Третю операцію на коліні йому зробили ще місяць тому, але дізналися про неї журналісти тільки зараз.

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Раніше Ансу Фаті став наймолодшим автором гола в історії Ель Класіко.

Припускають, що перспективному футболісту знадобиться і четверта операція, якщо виникнуть проблеми з відновленням. На цей момент очікують, що Фаті почне тренуватися в липні, коли вже завершиться чемпіонат Європи.

Сайт Transfermarkt оцінює гравця в 80 мільйонів євро. Згадаймо, як уродженець Африки забивав у ворота Інтера в Лізі чемпіонів: