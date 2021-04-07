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Матчі України на Євро-2020 точно пройдуть з глядачами

7 квітня, 19:43

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Наша команда не залишиться без підтримки на груповому етапі чемпіонату Європи

Під час Євро-2020 на трибунах "Йохан Кройфф Арени" в Амстердамі можуть бути присутніми не менше 12 тисяч глядачів. Залежно від ситуації з пандемією кількість глядачів можуть збільшити.

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Нагадаємо, що в Амстердамі свій перший матч на чемпіонаті Європи проведе збірна України. Суперником нашої команди буде команда Нідерландів. Всього "Йохан Кройфф Арена" прийме чотири матчі Євро-2020, повідомляє сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Вчора стало відомо, що міністерство спорту Румунії підтвердило, що дозволить заповнити стадіон на 25% від максимальної місткості. Збірна України проведе в Бухаресті два матчі групового етапу – проти Північної Македонії та Австрії.

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Раніше ми писали, що УЄФА забере Євро-2020 у тих міст, які не погодяться пускати на трибуни уболівальників. На думку УЄФА, чемпіонат Європи обов'язково повинен пройти з глядачами.

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стадіон збірна України Євро-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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