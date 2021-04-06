Купуйте квитки! Збірна України на Євро зіграє з глядачами

Цього літа пройде чемпіонат Європи з футболу, який був перенесений з 2020 року через коронавірус. Напередодні стало відомо, що УЄФА забере Євро-2020 у міст, які не пустять глядачів на трибуни. Сьогодні міністерство спорту Румунії підтвердило, що дозволить заповнити стадіон на 25% від максимальної місткості. Збірна України проведе в Бухаресті два матчі групового етапу.

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Новину повідомив румунський сайт Digi24.

Підопічні Андрія Шевченка в другому і третьому турах зустрінуться з командами Північної Македонії та Австрії – 17 і 21 червня відповідно. На Національний стадіон столиці Румунії пустять до 13 тисяч уболівальників. Причому, всі вони повинні пройти перевірку на коронавірус, надавши документи, в тому числі і про вакцинацію.

Нагадаємо, що стартує збірна України на Євро-2020 в Амстердамі поєдинком проти Нідерландів. Уже відомо, що заповнити арени не менше, ніж на чверть, готові Будапешт, Копенгаген, Лондон і Санкт-Петербург. Причому, в Англії і Росії будуть продавати 50% квитків.

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Тим часом, англійський захисник не зможе грати за збірну України.

Дивіться огляд матчу Україна – Казахстан:

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