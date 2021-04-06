Сміливий проєкт стадіону в Італії: "хрестоносців" надихнули церкви і вулиці

Італійська Парма показала амбітний проєкт свого нового стадіону Енніо Тардіні. "Жовто-сині" працювали над створенням домашньої арени з відомим архітектором Алессандро Зоппіні. Раніше в Україні відкрили стадіон, який реконструювали 15 років.
"Стадіон для Парми, натхненний Пармою", – так звучить головна ідея створення арени на офіційному сайті Парми
Незвичайний коричнево-черепичний колір конструкції стадіону запозичений у стародавніх будинків та храмів міста. Зазначається, що це буде багатофункціональна споруда, яку може використовувати протягом усього тижня, а не тільки в ігровій день.
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Найближчим часом проєкт "хрестоносців" буде доопрацьовано, після чого почнеться підготовка до реконструкції нинішньої арени. Очікується, що будівництво стадіону почнеться наступного року.
Раніше ми повідомляли, що в Україні виділять 400 мільйонів на палац спорту. Ще одна сучасна спортивна арена з'явиться незабаром в Чернігові.
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