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Сміливий проєкт стадіону в Італії: "хрестоносців" надихнули церкви і вулиці

6 квітня, 19:36

Олена Павлова Олена Павлова

Парма готує подарунок жителям міста

Італійська Парма показала амбітний проєкт свого нового стадіону Енніо Тардіні. "Жовто-сині" працювали над створенням домашньої арени з відомим архітектором Алессандро Зоппіні. Раніше в Україні відкрили стадіон, який реконструювали 15 років.

"Стадіон для Парми, натхненний Пармою", – так звучить головна ідея створення арени на офіційному сайті Парми

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Незвичайний коричнево-черепичний колір конструкції стадіону запозичений у стародавніх будинків та храмів міста. Зазначається, що це буде багатофункціональна споруда, яку може використовувати протягом усього тижня, а не тільки в ігровій день.

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Найближчим часом проєкт "хрестоносців" буде доопрацьовано, після чого почнеться підготовка до реконструкції нинішньої арени. Очікується, що будівництво стадіону почнеться наступного року.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні виділять 400 мільйонів на палац спорту. Ще одна сучасна спортивна арена з'явиться незабаром в Чернігові.

Відео: Сьогодні

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