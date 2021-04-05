УЄФА забере Євро-2020 у тих міст, які не погодяться пускати на трибуни уболівальників

Оргкомітети всіх 12 міст, де пройдуть матчі Євро-2020, повинні підтвердити УЄФА намір пустити на стадіони вболівальників. Президент УЄФА Олександр Чеферін попередив, що міста втратять свої матчі, якщо не підтвердять, що вболівальники будуть присутні до крайнього терміну 7 квітня. Раніше ми писали, що є чотири варіанти заповнюваності стадіонів під час чемпіонату.

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В УЄФА сподівалися прийняти рішення про міста, що приймають Євро-2020, до кінця поточного тижня, але дедлайн доведеться перенести. Імовірно, це питання має бути вирішене до 20 квітня, коли має зібратися Конгрес УЄФА, на якому приймуть офіційне рішення щодо міст-організаторів, повідомляє dailymail.

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Деякі міста готові заповнити тільки 10 відсотків від місткості стадіону, але УЄФА цього мало. На цей момент тільки Санкт-Петербург і Лондон заявили про готовність прийняти 50% від місткості стадіонів.

Євро-2020 повинно було пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року. На честь 60-річчя турніру континентальна першість замислювалася за незвичайною схемою – матчі планувалося проводити в 12 містах в 12 різних країнах і регіонах: Азербайджані, Англії, Угорщині, Німеччині, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Росії, Румунії, Шотландії. Нові дати турніру – з 11 червня по 11 липня 2021 року.

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