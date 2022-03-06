Матч України та Шотландії перенесуть на літо – Срна

Директор Шахтаря Даріо Срна розповів, коли відбудеться стиковий матч ЧС-2022 між збірними Шотландії та України.
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Срна спілкувався з головою УЄФА Александером Чеферіном, який і повідомив, що поєдинок за путівку до Катару не відбудеться у березні.
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"Чеферін надав інформацію, що гру збірної України з Шотландією переносять з березня на червень. Він сподівається на мир і шукає шляхи вирішення проблем, які влаштували б усіх", – сказав Срна в ефірі Денисов Time.
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