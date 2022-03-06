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Чи зіграє Україна у плей-оф ЧС-2022 на фоні війни? П'ять варіантів вирішення питання

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 березня, 12:21
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Команда Олександра Петракова заслужила право зіграти у стикових матчах, проте вторгнення Росії відсунуло футбол на другий план
Україна в двох кроках від Мундіалю
Україна в двох кроках від Мундіалю / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці березня відбудуться стикові поєдинки кваліфікації на ЧС-2022, у яких визначаться ще три учасники Мундіалю від Європи. У них мала взяти участь і збірна України.

Проте вторгнення Росії до нашої країни поставило під сумнів подальшу участь команди Петракова у відборі. Нагадаю, що наприкінці березня Україна має грати проти Шотландії, а також з Уельсом чи Австрією у разі перемоги над британцями.

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Наша збірна вже попросила ФІФА про перенесення ігор на більш пізній термін. Але чи це можливо і які є виходи з цієї ситуації? Давайте розбиратися.

ВІДМОВА УКРАЇНИ

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Найлегший спосіб для ФІФА – зняття України зі стикових матчів. Звичайно, українцям зараз не до футболу і зібрати команду в такій ситуації виглядає важким завданням.

У 2022 році команда Петракова має тричі зіграти проти Шотландії
У 2022 році команда Петракова має тричі зіграти проти Шотландії / Фото: Колаж: Сьогодні

У свою чергу, Україна не заслужила на зняття з турніру, на відміну від Росії. Наша команда готова битися за путівку до Катару, проте не у воєнний час.

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БЕЗ ПЕРЕНЕСЕННЯ

З іншого боку, наші легіонери продовжують грати в європейських клубах, а більшість гравців Динамо та Шахтаря покинули Україну. Формально зібратися реально, тим більше, шотландці пропонували нашій збірній умови для підготовки до очного поєдинку.

/ Фото: УАФ

Але чи зможе налаштуватися на боротьбу збірна України? Є сумніви. Тим не менш, ФІФА це навряд чи турбуватиме. Можливо, краще зіграти в такому варіанті, ніж не грати взагалі.

ПЕРЕНЕСЕННЯ НА ЧЕРВЕНЬ

Розглянемо варіант, за якого ФІФА підтримує перенесення матчу Шотландія – Україна. Єдиний можливий для цього слот – червень. Саме цього місяця в міжконтинентальному плей-оф і визначатимуться останні два учасники катарського Мундіалю.

Україні приготували матч невдах у разі поразки Шотландії
Україні приготували матч невдах у разі поразки Шотландії / Фото: REUTERS

Щоправда, є кілька проблем у цьому плані. Шотландці, напевно, дадуть добро, вони всіляко підтримують Україну. Але це перенесення потрібно узгодити ще з Уельсом і Австрією, які у фіналі б'ються з переможцем нашої пари.

Річ у тім, що на червень УЄФА запланував аж чотири тури Ліги Націй, у яких візьмуть участь усі країни Європи. Причому Україна та Шотландія і там будуть в одній групі та навіть мають зіграти очний поєдинок 7 червня.

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Якщо Україна і готова відмовитися від участі в Лізі Націй заради шансу потрапити до Катару, то шотландці, валлійці та австрійці – навряд чи. Буде ще міжнародна перерва наприкінці вересня, але там також призначено дві гри ЛН. Тому цей варіант також виглядає дуже проблемним.

ШОТЛАНДІЯ ЗАМІСТЬ РОСІЇ

Варто пам'ятати, що Росія звільнила один слот у дорозі, де без суперника залишилася Польща. Можливий варіант, що УЄФА перемістить на цей слот шотландців.

/ Фото: Reuters

Тоді українська збірна зможе відпочивати від футболу у березні, а у червні битися за путівку до Катару з Уельсом чи Австрією. Там знайти час для одного матчу при мінімальному переміщенні календаря Ліги Націй цілком можливо.

"ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР" ДЛЯ УКРАЇНИ

Враховуючи підтримку всього світу, можливий варіант, за якого Україні нададуть прямий квиток до Катару без боротьби. Також легкий варіант як для ФІФА, так і для нашої збірної.

Збірна України мріє вирушити до Катару на ЧС-2022
Збірна України мріє вирушити до Катару на ЧС-2022 / Фото: УАФ

Але чому на нього мають погоджуватися шотландці, валлійці та австрійці? Воєнний час вимагає підтримки з усього світу, але відкидати спортивний принцип також не можна. Нам такі подачки не потрібні.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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