Маліновський своїм голом прибив Ювентус

Роналду не поїхав до Бергамо через травму, і за його відсутності героєм поєдинку Аталанти проти туринців став півзахисник збірної України

Український півзахисник Руслан Маліновський став героєм недільного матчу чемпіонату Італії, в якому приніс перемогу своїй Аталанті над Ювентусом з рахунком 1:0.

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27-річний українець з'явився на заміну на 72-й хвилині, а на 87-й вразив ворота туринців. Руслан прийняв пас з правого флангу і потужно пробив лівою з 22 метрів. М'яч, не без допомоги рикошету, влетів до сітки.

ВІДЕО ГОЛА МАЛІНОВСЬКОГО

Це четвертий гол Маліновського в 29 матчах поточного сезону чемпіонату Італії. Також на його рахунку вісім асистів. Браво, Руслане!

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Маліновський / Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше Маліновський повторив досягнення Луїша Фігу, ставши першим гравцем чемпіонату Італії з 2013 року, якому вдалося записати до свого активу дві гольові передачі в двох матчах поспіль.

Відзначимо, що в поєдинку з Аталантою Ювентус грав без Кріштіану Роналду. Через м'язову травму стегна тренер туринців Пірло не ризикнув брати його до Бергамо, вирішивши поберегти на наступні поєдинки Серії А. За відсутності португальця зіркою сьогоднішнього матчу став українець!

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Додамо, що завдяки сьогоднішньому голу Маліновського Аталанта з 64 очками вийшла на третє місце італійського чемпіонату, відтіснивши на четверту сходинку Ювентус, у якого 62 бали.

Огляд матчу Аталанта – Ювентус 1:0

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