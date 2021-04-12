Нічого собі! Малиновський повторив досягнення Луїша Фігу

Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський зробив дві результативні передачі в матчі проти Фіорентини (3:2) в 30-му турі чемпіонату Італії. Українцю вдалося записати собі в актив два ассисти у другому матчі поспіль.

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Малиновський став першим гравцем чемпіонату Італії з 2013 року, кому вдалося досягти такого статистичного показника. Раніше таке вдавалося Андреа Ладзарі з Удінезе.

А останнім іноземцем із Серії А, кому вдалося двічі асистувати в двох матчах поспіль, був знаменитий Луїш Фігу в 2007 році, коли він виступав у складі Інтера, повідомляється в Twitter Opta Paolo.

Нещодавно дружина Малиновського повернулася з Мальдів. ТОП-3 фото красуні з відпочинку. Роксана вже в Бергамо. Якими знімками запам'яталося її перебування в теплих краях.

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