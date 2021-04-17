Роналду підкосила травма перед битвою з Маліновським за Лігу чемпіонів

Тренер туринців не ризикнув брати свою головну зірку на гостьовий поєдинок з Аталантою, вирішивши поберегти Кріштіану на наступні поєдинки Серії А

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду через травму пропустить матч 31-го туру італійської Серії А з Аталантою Руслана Маліновського, який відбудеться в неділю, 18 квітня, в Бергамо.

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Про це повідомив головний тренер туринців Андреа Пірло, якого цитує Football Italia.

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"У нас серйозна втрата. Кріштіану не візьме участі в матчі з Аталантою через м'язову травму стегна. Для нас було б занадто ризиковано везти його до Бергамо. Сподіваємося, що Кріштіану відновиться до гри з Пармою в середу", – заявив Пірло

Роналду / Фото: Reuters

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Відзначимо, що Роналду з 25 голами є найкращим бомбардиром нинішнього чемпіонату Італії, випереджаючи на чотири забиті м'ячі Лукаку з Інтера.

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Додамо, що за вісім турів до фінішу Серії А Ювентус перебуває на третьому рядку, випереджаючи лише на очко Аталанту, яка також бореться за місце в ТОП-4 національної першості і путівку до Ліги чемпіонів.

Дивіться, як забиває Роналду

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