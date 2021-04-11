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Малиновський – в ударі! Подивіться, що він зробив з Фіорентиною

11 квітня, 23:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Українець віддав дві результативні передачі

Аталанта залишилася в зоні Ліги чемпіонів після 30-го туру Серії А. І допоміг клубу з Бергамо українець Руслан Малиновський.

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В гостях Аталанта грала проти Фіорентини і в першому таймі зробила собі перевагу у два м'ячі. Дублем відзначився Сапата і обидва рази йому асистував Руслан Малиновський.

Але після перерви за дев'ять хвилин Фіорентина двічі забила і зрівняла рахунок. Однак Аталанта таки здобула три очки. Переможний гол забив Ілічич, який вийшов на заміну замість Малиновського.

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Фіорентина – Аталанта – 2:3
Голи: Сапата, 14 (0:1); Сапата, 40 (0:2); Влахович, 56 (1:2); Влахович, 67 (2:2); Ілічич, 69, з пен. (2:3)

У турнірній таблиці зняте лише питання про власника скудетто, далі щільність божевільна: Інтер – 74, Мілан – 63, Ювентус – 62, Аталанта – 61, Наполі – 59 ...

10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував усіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

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чемпіонат Італії Фіорентина Аталанта Руслан Малиновський
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