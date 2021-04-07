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Українець – зірка місяця в Італії! Аталанта в захваті від Маліновського

7 квітня, 09:03

Олена Павлова Олена Павлова

Руслан став найкращим гравцем березня в своїй команді

Півзахисник Аталанти і збірної України Руслан Маліновський названий найкращим гравцем команди з Бергамо в березні. Раніше Маліновський потрапив до збірної туру чемпіонату Італіїза феєрію з Удінезе – 3:2.

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За перший місяць весни український футболіст провів чотири матчі в Серії А, забив один м'яч і віддав одну результативну передачу. Всього 27-річний Маліновський у нинішньому сезоні відбігав за Аталанту 33 зустрічі, в яких відзначився чотирма голами і шість разів асистував партнерам у взятті воріт.

Нагадаємо, що Маліновський грає за клуб з Бергамо з 2019 року. Раніше півзахисник захищав кольори бельгійського Генка, а також ряду українських команд – Зорі, Севастополя і Шахтаря. Портал transfermarkt оцінює лідера збірної України в 21 млн євро.

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У чемпіонаті Італії після 29 турів Аталанта Маліновського та Коваленка з 58 очками – на третій сходинці в Серії А, відстаючи на 10 балів від лідера першості – міланського Інтера. Наступний матч бергамаски проведуть 11 квітня на виїзді з Фіорентиною.

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Раніше Маліновський став героєм матчу чемпіонату Італії.

Дивіться, як Маліновський забивав за Аталанту в березні

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березень чемпіонат Італії Аталанта Руслан Малиновський кращий футболіст
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