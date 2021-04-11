Малиновский – в ударе! Посмотрите, что он сделал с Фиорентиной

Аталанта осталась в зоне Лиги чемпионов после 30-го тура Серии А. И помог клубу из Бергамо украинец Руслан Малиновский.

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В гостях Аталанта играла против Фиорентины и в первом тайме сделала себе задел в два мяча. Дублем отличился Сапата и оба раза ему ассистировал Руслан Малиновский.

Но после перерыва за девять минут Фиорентина дважды забила и сравняла счет. Однако Аталанта таки добыла три очка. Победный гол забил Иличич, который вышел на замену вместо Малиновского.

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Фиорентина – Аталанта – 2:3

Голы: Сапата, 14 (0:1); Сапата, 40 (0:2); Влахович, 56 (1:2); Влахович, 67 (2:2); Иличич, 69, с пен. (2:3)

В турнирной таблице снят лишь вопрос о владельце скудетто, дальше плотность сумасшедшая: Интер – 74, Милан – 63, Ювентус – 62, Аталанта – 61, Наполи – 59...

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