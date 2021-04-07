Украинец – звезда месяца в Италии! Аталанта в восторге от Малиновского

Руслан стал лучшим игроком марта в своей команде

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский назван лучшим игроком команды из Бергамо в марте. Ранее Малиновский попал в сборную тура чемпионата Италии за феерию с Удинезе – 3:2.

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За первый месяц весны украинский футболист провел четыре матча в Серии А, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Всего 27-летний Малиновский в нынешнем сезоне отбегал за Аталанту 33 встречи, в которых отметился четырьмя голами и шесть раз ассистировал партнерам при взятии ворот.

Напомним, что Малиновский играет за клуб из Бергамо с 2019 года. Ранее полузащитник защищал цвета бельгийского Генка, а также ряда украинских команд – Зари, Севастополя и Шахтера. Портал transfermarkt оценивает лидера сборной Украины в 21 млн евро.

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В чемпионате Италии после 29 туров Аталанта Малиновского и Коваленко с 58 очками занимает третью строчку в Серии А, имея отставание в 10 баллов от лидера первенства – миланского Интера. Следующий матч бергамаски проведут 11 апреля на выезде с Фиорентиной.

Ранее Малиновский стал героем матча чемпионата Италии.

Смотрите, как Малиновский забивал за Аталанту в марте

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