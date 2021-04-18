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Малиновский своим голом прибил Ювентус

18 апреля, 18:09

Олег Люлька Олег Люлька

Роналду не поехал в Бергамо из-за травмы, и в его отсутствие героем поединка Аталанты против туринцев стал полузащитник сборной Украины

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал героем воскресного матча чемпионата Италии, в котором принес победу своей Аталанте над Ювентусом со счетом 1:0.

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27-летний украинец появился на замену на 72-й минуте, а на 87-й поразил ворота туринцев. Руслан принял пас с правого фланга и мощно пробил левой с 22 метров. Мяч, не без помощи рикошета, влетел в сетку.

ВИДЕО ГОЛА МАЛИНОВСКОГО

Это четвертый гол Малиновского в 29 матчах текущего сезона чемпионата Италии. Также на его счету восемь ассистов. Браво, Руслан!

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Малиновский

Малиновский / Фото: Reuters

Напомним, ранее Малиновский повторил достижение Луиша Фигу, став первым игроком чемпионата Италии с 2013 года, кому удалось записать себе в актив две голевые передачи в двух матчах подряд.

Отметим, что в поединке с Аталантой Ювентус играл без Криштиану Роналду. Из-за мышечной травмы бедра тренер туринцев Пирло не рискнул брать его в Бергамо, решив поберечь на следующие поединки Серии А. В отсутствие португальца звездой сегодняшнего матча стал украинец!

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Добавим, что благодаря сегодняшнему голу Малиновского Аталанта с 64 очками вышла на третье место итальянского чемпионата, отодвинув на четвертую строчку Ювентус, у которого 62 балла.

Обзор матча Аталанта – Ювентус 1:0

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видео голов чемпионат Италии Ювентус Турин Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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