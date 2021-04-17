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Роналду подкосила травма перед битвой с Малиновским за Лигу чемпионов

17 апреля, 16:19

Олег Люлька Олег Люлька

Тренер туринцев не рискнул брать свою главную звезду на гостевой поединок с Аталантой, решив поберечь Криштиану на следующие поединки Серии А

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду из-за травмы пропустит матч 31-го тура итальянской Серии А с Аталантой Руслана Малиновского, который состоится в воскресенье, 18 апреля, в Бергамо.

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Об этом сообщил главный тренер туринцев Андреа Пирло, которого цитирует Football Italia.

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"У нас серьезная потеря. Криштиану не примет участие в матче с Аталантой из-за мышечной травмы бедра. Для нас было бы слишком рискованно везти его в Бергамо. Надеемся, что Криштиану восстановится к игре с Пармой в среду", – заявил Пирло

Роналду

Роналду / Фото: Reuters

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Отметим, что Роналду с 25 голами является лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата Италии, опережая на четыре забитых мяча Лукаку из Интера.

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Добавим, что за восемь туров до финиша Серии А Ювентус идет на третьей строчке, опережая лишь на очко Аталанту, также борющуюся за место в ТОП-4 национального первенства и путевку в Лигу чемпионов.

Смотрите, как забивает Роналду

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Аталанта
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