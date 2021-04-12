Українська
$ 27,91
33,15
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Ничего себе! Малиновский повторил достижение Луиша Фигу

12 апреля, 08:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец выдал два феерических матча в Серии А

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский сделал две результативные передачи в матче против Фиорентины (3:2) в 30-м туре чемпионата Италии. Украинцу удалось записать себе в актив два ассиста во втором матче подряд.

Реклама

Читайте также: Украинец – звезда месяца в Италии! Аталанта в восторге от Малиновского

Малиновский стал первым игроком чемпионата Италии с 2013 года, кому удалось достичь такого статистического показателя. Ранее такое удавалось Андреа Ладзари из Удинезе.

А последним иностранцем из Серии А, кому удалось дважды ассистировать в двух матчах подряд, был знаменитый Луиш Фигу в 2007 году, когда он выступал в составе Интера, сообщается в Twitter Opta Paolo.

В тренде
Украинский штангист "порвал" всех в Москве

Недавно жена Малиновского вернулась с Мальдив. ТОП-3 фото красотки с отдыха. Роксана уже в Бергамо. Какими снимками запомнилось ее пребывание в теплых краях.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Аталанта Луиш Фигу Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять