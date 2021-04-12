Ничего себе! Малиновский повторил достижение Луиша Фигу

Украинец выдал два феерических матча в Серии А

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский сделал две результативные передачи в матче против Фиорентины (3:2) в 30-м туре чемпионата Италии. Украинцу удалось записать себе в актив два ассиста во втором матче подряд.

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Малиновский стал первым игроком чемпионата Италии с 2013 года, кому удалось достичь такого статистического показателя. Ранее такое удавалось Андреа Ладзари из Удинезе.

А последним иностранцем из Серии А, кому удалось дважды ассистировать в двух матчах подряд, был знаменитый Луиш Фигу в 2007 году, когда он выступал в составе Интера, сообщается в Twitter Opta Paolo.

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