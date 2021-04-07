Луїс Адріано заразився коронавірусом і замість сидіти вдома – потрапив у ДТП

Колишній зірковий форвард з чемпіонату України порушив самоізоляцію в Бразилії і в'їхав у велосипедиста

Колишній нападник донецького Шахтаря Луїс Адріано, який виступає нині за бразильський Палмейрас, заразився коронавірусом, порушив режим самоізоляції і потрапив у ДТП – такий неприємний "хет-трик".

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"1 квітня я здав позитивний тест на коронавірус. Зараз у мене немає симптомів, але я мусив залишатися на самоізоляції. Я проігнорував це правило і 5 квітня відправився в супермаркет, щоб забрати свою матір. Я не покидав машину і весь час був у масці, але потрапив у ДТП, зіткнувшись з велосипедистом на парковці. Я не повинен був залишати будинок, але припустився помилки і визнаю її", – написав у себе в Instagram Адріано

33-річний футболіст зазначив, що за підсумками ДТП ніхто не постраждав.

Додамо, що Луїс Адріано пропустить перший матч Суперкубка Південної Америки проти клубу Дефенса і Хустісія, який відбудеться 8 квітня.

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Нагадаємо, Луїс Адріано виступав за Шахтар з 2007 по 2015 рік. Шість разів вигравав чемпіонат, по чотири рази – Кубок і Суперкубок України, а також в 2009 році допоміг "гірникам" виграти Кубок УЄФА.

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Найбільш пам'ятний епізод в кар'єрі Луїса Адріано в Україні – поєдинки проти білоруського БАТЕ в Лізі чемпіонів. У гостьовому матчі бразилець забив п'ять м'ячів і став другим гравцем після Ліонеля Мессі, кому вдалося зробити пента-трик в історії турніру. В цілому ж бразилець забив за "гірників" рекордні 128 м'ячів!

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