"Заміж вийшла з любові, щастя знайшла в розлученні": російська модель пішла від Луїса Адріано

Катерина кинула футболіста, але залишилася жити в його будинку, поки той крутить роман із моделлю

Колишня дружина ексгравця "Шахтаря", "Мілана" і "Спартака" Луїса Адріано Катерина Дорожконе сильно страждає після розлучення з футболістом. Навпаки, дівчина зізнається, що тільки після розставання з бразильцем знайшла справжнє щастя.

Дівчина викладає пікантні фото і відео на своїй сторінці в Instagram і не схоже, що вона горює після розставання.

"Катюню, тебе рве, дивлюся, останнім часом", – звернулася до неї подруга під одним із відео, на що дівчина відповіла: "Я заміж вийшла по любові, а щастя знайшла в розлученні".

Катерина познайомилася з бразильцем, який старше неї на 10 років, коли той виступав у Москві. Луїс Адріано на той момент був у шлюбі, однак кинув дружину і трьох дітей заради пекучої блондинки. Проте, стосунки тривали недовго – парочка одружилася в листопаді 2019 року, а вже влітку 2020-го розлучилася.

При цьому, Катерина продовжує жити в розкішному будинку свого колишнього чоловіка в Сан-Паулу, а він в цей час проводить час із місцевою моделлю Лумою Сімойнш і не соромиться викладати спільні фото в соцмережі.

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