Русский
$ 28,05
34,01
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Новини футболу

"Заміж вийшла з любові, щастя знайшла в розлученні": російська модель пішла від Луїса Адріано

18 січня, 20:52

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Катерина кинула футболіста, але залишилася жити в його будинку, поки той крутить роман із моделлю

Колишня дружина ексгравця "Шахтаря", "Мілана" і "Спартака" Луїса Адріано Катерина Дорожконе сильно страждає після розлучення з футболістом. Навпаки, дівчина зізнається, що тільки після розставання з бразильцем знайшла справжнє щастя.

Дівчина викладає пікантні фото і відео на своїй сторінці в Instagram і не схоже, що вона горює після розставання.

"Катюню, тебе рве, дивлюся, останнім часом", – звернулася до неї подруга під одним із відео, на що дівчина відповіла: "Я заміж вийшла по любові, а щастя знайшла в розлученні".

Катерина познайомилася з бразильцем, який старше неї на 10 років, коли той виступав у Москві. Луїс Адріано на той момент був у шлюбі, однак кинув дружину і трьох дітей заради пекучої блондинки. Проте, стосунки тривали недовго – парочка одружилася в листопаді 2019 року, а вже влітку 2020-го розлучилася.

При цьому, Катерина продовжує жити в розкішному будинку свого колишнього чоловіка в Сан-Паулу, а він в цей час проводить час із місцевою моделлю Лумою Сімойнш і не соромиться викладати спільні фото в соцмережі.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
дівчина Луіс Адріано WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти