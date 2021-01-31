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Луїс Адріано виграв Кубок Лібертадорес і їде на чемпіонат світу

31 січня, 10:01

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Палмейрас" завоював головний титул Південної Америки вперше з 1999 року

"Палмейрас" обіграв "Сантос" з рахунком 1:0 у фіналі Кубка Лібертадорес і вдруге в історії завоював найпрестижніший клубний трофей на континенті. Переможний гол Брено Лопес забив на 90+9 хвилині! За дві хвилини до цього "Сантос" залишився в меншості після видалення Кука.

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У складі "Палмейраса" володарем Кубка Лібертадорес став колишній нападник "Шахтаря" Луїс Адріано. 33-річний форвард завоював 21-й трофей у кар'єрі. 15 з них Адріано зібрав в Україні, де, крім цілої колекції нагород, записав на свій рахунок звання кращого бомбардира в історії "гірників" (128 голів).

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"Палмейрас" представить Південну Америку на Клубному чемпіонаті світу. На турнірі бразильці стартують з півфіналу, а їх суперником буде переможець матчу "Тигрес" (Мексика) – "Ульсан Хенде" (Південна Корея). Клубний чемпіонат світу буде проходити в Катарі з 4 по 11 лютого. Раніше ми писали, що учасник клубного чемпіонату світу знявся з турніру через карантинні обмеження.

Список всіх учасників клубного ЧС:

  • "Баварія" (Німеччина)
  • "Палмейрас" (Бразилія)
  • "Аль-Духайль" (Катар)
  • "Аль-Ахлі" (Єгипет)
  • "Ульсан Хенде" (Південна Корея)
  • "Тигрес" (Мексика)
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Луіс Адріано Сантос Бразилія Кубок Лібертадорес Палмейрас клубний чемпіонат світу

Джерело: Сегодня|Спорт

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