Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Луис Адриано заразился коронавирусом и вместо сидеть дома – попал в ДТП

7 апреля, 10:17

Олег Люлька Олег Люлька

Бывший звездный форвард из чемпионата Украины нарушил самоизоляцию в Бразилии и въехал в велосипедиста

Бывший нападающий донецкого Шахтера Луис Адриано, выступающий сейчас за бразильский Палмейрас, заразился коронавирусом, нарушил режим самоизоляции и попал в ДТП – такой вот не самый приятный "хет-трик".

Реклама

Читайте также: Ради нее бросил россиянку: как выглядит красотка, разбившая брак Луиса Адриано

"1 апреля я сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас у меня нет симптомов, но я должен был оставаться на самоизоляции. Я проигнорировал это правило и 5 апреля отправился в супермаркет, чтобы забрать свою мать. Я не покидал машину и все время был в маске, но попал в ДТП, столкнувшись с велосипедистом на парковке. Я не должен был покидать дом, но совершил ошибку и признаю ее", – написал у себя в Instagram Адриано

33-летний футболист отметил, что по итогам ДТП никто не пострадал.

Добавим, что Луис Адриано пропустит первый матч Суперкубка Южной Америки против клуба Дефенса и Хустисия, который состоится 8 апреля.

Реклама

Напомним, Луис Адриано выступал за Шахтер с 2007 по 2015 год. Шесть раз выигрывал чемпионат, по четыре раза – Кубок и Суперкубок Украины, а также в 2009 году помог "горнякам" выиграть Кубок УЕФА.

Читайте также: Мораес обогнал Ярмоленко в рейтинге забивал УПЛ: а там и до Реброва недалеко

Самый памятный эпизод в карьере Луиса Адриано в Украине – поединки против белорусского БАТЭ в Лиге чемпионов. В гостевом матче бразилец забил пять мячей и стал вторым игроком после Лионеля Месси, кому удалось сделать пента-трик в истории турнира. В целом же бразилец наколотил за "горняков" рекордные 128 мячей!

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП футболист Шахтер Донецк Луис Адриано чемпионат Бразилии Палмейрас
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять