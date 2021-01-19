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Заради неї кинув росіянку: як виглядає красуня, яка розбила шлюб Луїса Адріано

19 січня, 14:42

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У бразильського футболіста – третє кохання за останні роки

Бразильський нападник Луїс Адріано після відходу з "Шахтаря" в 2015 році змінив не тільки три клуби, а й трьох жінок. Пригоди бразильця почалися, коли він перебрався в московський "Спартак" з "Мілана".

Після переїзду в Росію Адріано завів роман з моделлю Катериною Дорожко. Заради блондинки, яка молодша за футболіста на 10 років, він кинув дружину і трьох дітей. Восени минулого року парочка одружилася і перебралася в Сан-Паулу, де Адріано виступає за "Палмейрас". Втім, ідилія тривала недовго.

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На батьківщині бразилець завів роман з місцевою моделлю Луме Сімойнс і вже Катерина виявилася третьою зайвою. Подружжя розлучилося через півроку після весілля, проте росіянка продовжує жити в розкішному будинку футболіста, поки він відривається в компанії Луме. Чим же вона підкорила серце футболу? Дивіться на фото:

А це фото Катерини Дорожко.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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