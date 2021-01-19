Третя дитина – в 23! Гравець "Інтера" став батьком після перемоги над Роналду

23-річний півзахисник "Інтера" Ніколо Барелла втретє став батьком. Модель Федеріка Сківенін, яка на сім років старша за італійського футболіста, подарувала йому доньку. Дівчинку назвали Матильдою.
Про це у себе в Instagram написала багатодітна мама.
Відзначимо, що Ніколо Барелла і Федеріка Сківенін одружилися влітку 2018 року в маєтку 18-го століття Villa D'Orri в Кальярі – в місті, де раніше виступав футболіст і де він познайомився зі своєю дружиною.
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Матильда – третя дочка для подружжя. Вони вже виховують дівчаток Ребекку (3 роки) і Лавінію (1 рік).
Нагадаємо, що напередодні народження третьої дитини Барелла став головним героєм матчу Серії А проти "Ювентуса". Зустріч закінчилася з рахунком 2:0 на користь міланців, і Ніколо взяв участь в обох голах "Інтера" у ворота команди Кріштіану Роналду.
Роналду і Барелла. Фото – Reuters
Спершу півзахисник "Інтера" асистував Артуро Відалю, а потім забив "Ювентусу" і сам, реалізувавши вихід віч-на-віч.
Бенефіс Барелли в матчі "Інтер" – "Ювентус" (2:0)
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