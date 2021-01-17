Груди, блиск і краса! Дружина українського футболіста-мільйонера влаштувала стриптиз на день народження

Дружина колишнього футболіста збірної України Євгена Шахова Альона яскраво відсвяткувала день народження. Дівчині виповнилося 34 роки.

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Дружина 30-річного півзахисника грецького АЕКа, яка в Instagram представляється як "Альона в країні чудес", одягла на вечірку шикарний синій костюм-двійку. Правда, в певний момент Альоні стало спекотно, і вона влаштувала легкий стриптиз, розстібнувши піджак і показавши підписникам свій ефектний бюст.

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Нагадаємо, нещодавно Євген та Альона Шахови відзначили п'яту річницю весілля. Правда, тоді антураж був не дуже святковий. "Женька зробив "класний" подарунок нам на річницю – позитивний тест на COVID", – поскаржилася дівчина.

А коли було тепліше, дружина Євгена Шахова показала шикарний басейн їхнього будинку в Афінах, схарактеризувавши своє захоплення одним словом: "Ошаліти!"

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2015-го Євген Шахов у складі "Дніпра" став фіналістом Ліги Європи. Нині в афінському клубі АЕК українець, за даними грецьких ЗМІ, отримує 500 тисяч євро за сезон. Отже, сумарно за два роки контракту Шахов має заробити мільйон євро.

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