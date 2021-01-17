Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Груди, блиск і краса! Дружина українського футболіста-мільйонера влаштувала стриптиз на день народження

17 січня, 18:23

Олег Люлька Олег Люлька

Альона Шахова "запалила" на своє 34-річчя

Дружина колишнього футболіста збірної України Євгена Шахова Альона яскраво відсвяткувала день народження. Дівчині виповнилося 34 роки.

Реклама

Читайте також: Прикрила квітами голе тіло: дівчина гравця "Шахтаря" сексуально провела його на збори

Дружина 30-річного півзахисника грецького АЕКа, яка в Instagram представляється як "Альона в країні чудес", одягла на вечірку шикарний синій костюм-двійку. Правда, в певний момент Альоні стало спекотно, і вона влаштувала легкий стриптиз, розстібнувши піджак і показавши підписникам свій ефектний бюст.

Реклама

В тренді
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку
Реклама

Нагадаємо, нещодавно Євген та Альона Шахови відзначили п'яту річницю весілля. Правда, тоді антураж був не дуже святковий. "Женька зробив "класний" подарунок нам на річницю – позитивний тест на COVID", – поскаржилася дівчина.

А коли було тепліше, дружина Євгена Шахова показала шикарний басейн їхнього будинку в Афінах, схарактеризувавши своє захоплення одним словом: "Ошаліти!"

Реклама

2015-го Євген Шахов у складі "Дніпра" став фіналістом Ліги Європи. Нині в афінському клубі АЕК українець, за даними грецьких ЗМІ, отримує 500 тисяч євро за сезон. Отже, сумарно за два роки контракту Шахов має заробити мільйон євро.

Дивіться, як Шахов був вилучений у матчі з "Зорею" в Лізі Європи

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Євген Шахов WAGs дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти