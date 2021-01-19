Ніякого тенісу! Марта Костюк – у сексуальній нічній сорочці

Українська тенісистка Марта Костюк, яку закрили на жорсткий карантин в Мельбурнібез права залишати номер, знайшла в цій неприємній ситуації позитив. Якщо не можна готуватися до старту Australian Open на корті, 18-річна красуня тимчасово перетворилася на модель нічної білизни.

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Костюк, яка злетіла в свіжому рейтингунайкращих тенісисток планети, поділилася зі своїми фоловерами в Instagram спокусливим знімком – Марта прилягла на дивані в сексуальній шовковій нічній сорочці.

"Hot", – написав у коментарі Марті актор Олексій Дурнєв.

"Or not", – в риму відповіла Костюк.

"Однозначно – Hot", – поставив крапку в цій дискусії актор.

"Ну, нарешті, бодай хтось приємно проводить час в ізоляції", – зазначив ще один фоловер спортсменки. А на репліку іншого підписника – "Не бачу в цьому кадрі ніякого тенісу" – Марта відреагувала: "Звучить відмінно. Я старалася".

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Раніше українська тенісистка Костюк спокусливо станцювалав Австралії.

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