Ради нее бросил россиянку: как выглядит красотка, разбившая брак Луиса Адриано

Бразильский нападающий Луис Адриано после ухода из "Шахтера" в 2015 году сменил не только три клуба, но и троих женщин. Приключения бразильца начались, когда он перебрался в московский "Спартак" из "Милана".
После переезда в Россию Адриано завел роман с моделью Екатериной Дорожко. Ради блондинки, которая младше футболиста на 10 лет, он бросил жену и троих детей. Осенью прошлого года парочка поженилась и перебралась в Сан-Паулу, где Адриано выступает за "Палмейрас". Впрочем, идиллия продлилась недолго.
Читайте также: "Замуж вышла по любви, счастье обрела в разводе": российская модель ушла от Луиса Адриано
На родине бразилец завел роман с местной моделью Луме Симойнс и уже Екатерина оказалась третьей лишней. Супруги развелись спустя полгода после свадьбы, однако россиянка продолжает жить в роскошном доме футболиста, пока он отрывается в компании Луме. Чем же она покорила сердце футбола? Смотрите на фото:
А это фото Екатерины Дорожко.
Читайте также:
- Итальянская модель разделась после победы "Лацио" в дерби: на ней осталась лишь маска
- "Замуж вышла по любви, счастье обрела в разводе": российская модель ушла от Луиса Адриано
- Грудь, блеск, красота! Жена украинского футболиста-миллионера устроила стриптиз на день рождения
- Голая спортсменка после бана в Instagram слегка прикрыла свое тело, но пообещала "бурю"
- Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк