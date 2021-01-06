Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Рекордсмен "Шахтаря" забив гол у півфіналі Кубка Лібертадорес

6 січня, 16:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Луїс Адріано наблизив "Палмейрас" до фіналу

У найсильнішому клубному турнірі Південної Америки Кубку Лібертадорес прийшов час півфінальних матчів. У першому поєдинку зустрілися "Рівер Плейт" (Аргентина) і "Палмейрас" (Бразилія).

Реклама

Гості відсвяткували впевнену перемогу – 3:0. Один з голів у матчі забив найкращий бомбардир в історії донецького "Шахтаря" Луїс Адріано.

Також за "Палмейрас" грав колишній нападник харківського "Металіста" Вілліан.

Реклама

Матч-відповідь 1/2 фіналу відбудеться 12 січня. Інша півфінальна пара: "Бока Хуніорс" (Аргентина) – "Сантос" (Бразилія).

В тренді
Україна бореться за проведення Олімпіади: навіщо вона потрібна і коли це буде

Чинний чемпіон – бразильський "Фламенго" з Ріо-де-Жанейро. Найбільше титулів у "Індепендьєнте" (Аргентина, Авельянеда) – 7. "Палмейрас" перемагав лише одного разу – в 1999 році.

Луїс Адріано виступав за "Шахтар" з 2007 по 2015 рік. Шість разів вигравав чемпіонат, по чотири рази – Кубок і Суперкубок України, а також в 2009 році допоміг "гірникам" виграти Кубок УЄФА.

Найбільш пам'ятний епізод в кар'єрі Луїса Адріано в Україні – поєдинки проти білоруського БАТЕ в Лізі чемпіонів. У гостьовому матчі бразилець забив п'ять м'ячів і став другим гравцем після Ліонеля Мессі, кому вдалося зробити пента-трик в історії турніру. Загалом бразилець забив за "гірників" рекордні 128 м'ячів!

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Луіс Адріано Кубок Лібертадорес Палмейрас
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістів
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістівФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без уваги
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без увагиФутбол
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщо
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщоФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти