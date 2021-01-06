Рекордсмен "Шахтаря" забив гол у півфіналі Кубка Лібертадорес

У найсильнішому клубному турнірі Південної Америки Кубку Лібертадорес прийшов час півфінальних матчів. У першому поєдинку зустрілися "Рівер Плейт" (Аргентина) і "Палмейрас" (Бразилія).

Реклама

Гості відсвяткували впевнену перемогу – 3:0. Один з голів у матчі забив найкращий бомбардир в історії донецького "Шахтаря" Луїс Адріано.

Також за "Палмейрас" грав колишній нападник харківського "Металіста" Вілліан.

Реклама

Матч-відповідь 1/2 фіналу відбудеться 12 січня. Інша півфінальна пара: "Бока Хуніорс" (Аргентина) – "Сантос" (Бразилія).

В тренді Україна бореться за проведення Олімпіади: навіщо вона потрібна і коли це буде

Чинний чемпіон – бразильський "Фламенго" з Ріо-де-Жанейро. Найбільше титулів у "Індепендьєнте" (Аргентина, Авельянеда) – 7. "Палмейрас" перемагав лише одного разу – в 1999 році.

Луїс Адріано виступав за "Шахтар" з 2007 по 2015 рік. Шість разів вигравав чемпіонат, по чотири рази – Кубок і Суперкубок України, а також в 2009 році допоміг "гірникам" виграти Кубок УЄФА.

Найбільш пам'ятний епізод в кар'єрі Луїса Адріано в Україні – поєдинки проти білоруського БАТЕ в Лізі чемпіонів. У гостьовому матчі бразилець забив п'ять м'ячів і став другим гравцем після Ліонеля Мессі, кому вдалося зробити пента-трик в історії турніру. Загалом бразилець забив за "гірників" рекордні 128 м'ячів!

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама