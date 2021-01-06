Рекордсмен "Шахтера" забил гол в полуфинале Кубка Либертадорес

В сильнейшем клубном турнире Южной Америки Кубке Либертадорес пришло время полуфинальных матчей. В первом поединке встретились "Ривер Плейт" (Аргентина) и "Палмейрас" (Бразилия).

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Гости отпраздновали уверенную победу – 3:0. Один из голов в матче забил лучший бомбардир в истории донецкого "Шахтера" Луис Адриано.

Также за "Палмейрас" играл бывший нападающий харьковского "Металлиста" Виллиан.

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Ответный матч 1/2 финала состоится 12 января. Другая полуфинальная пара: "Бока Хуниорс" (Аргентина) – "Сантос" (Бразилия).

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Действующий чемпион – бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро. Больше всего титулов у "Индепендьенте" (Аргентина, Авельянеда) – 7. "Палмейрас" побеждал лишь однажды – в 1999 году.

Луис Адриано выступал за "Шахтер" с 2007 по 2015 год. Шесть раз выигрывал чемпионат, по четыре раза – Кубок и Суперкубок Украины, а также в 2009 году помог "горнякам" выиграть Кубок УЕФА.

Самый памятный эпизод в карьере Луиса Адриано в Украине – поединки против белорусского БАТЭ в Лиге чемпионов. В гостевом матче бразилец забил пять мячей и стал вторым игроком после Лионеля Месси, кому удалось сделать пента-трик в истории турнира. В целом же бразилец наколотил за "горняков" рекордные 128 мячей!

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