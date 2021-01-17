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"Ліверпуль" не зміг обіграти "МЮ". Криза Клоппа триває

17 січня, 20:47

Олег Люлька Олег Люлька

Центральний поєдинок туру в АПЛ завершився внічию 0:0. Манкуніанці й далі на першому місці

У чемпіонаті Англії з футболу відбувся центральний матч 19-го туру. "Ліверпуль" вдома зіграв внічию 0:0 з "МЮ", не зумівши наздогнати "червоних дияволів" у турнірній таблиці АПЛ.

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"Манчестер Юнайтед" продовжує лідирувати, набравши 37 очок. "Ліверпуль" з 34 пунктами – третій. Між ними з 35 балами розташувався "Лестер".

Зазначимо, що "Ліверпуль" завдав вдвічі більше ударів по воротах, ніж "МЮ" (10:5), але на рахунку це не позначилося. Команда Юргена Клоппа, визнаного найкращим тренером 2020 року в світі, вже в четвертому поспіль матчі не може виграти і в третьому поспіль – забити. Це називається – "криза".

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/ Фото: Reuters

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Додамо, що в матчі з "Ліверпулем" нападник "МЮ" Маркус Рашфорд п'ять разів потрапив в офсайд – це рекорд нинішнього чемпіонату Англії.

Нагадаємо, раніше Рашфорд був оголошений новим найдорожчим футболістом світу. Мбаппе опустився на п'яте місце.

"Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 0:0
"Ліверпуль": Аліссон – Александер-Арнольд, Гендерсон, Фабіньйо, Робертсон – Тіаго, Вейналдум (Мілнер, 89), Шакірі (Джонс, 76) – Салах, Фірміно (Орігі, 84), Мане
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Біссака, Лінделеф, Магуайр, Шоу – Фред, Мактоміней – Рашфорд, Фернандеш (Грінвуд, 90), Погба – Мартіаль (Кавані, 61)
Попередження: Шакірі, Фабіньйо – Рашфорд

Дивіться, як "Ліверпуль" обігрував в ЛЧ "Аякс"

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чемпіонат Англії Ліверпуль Манчестер Юнайтед

Джерело: Сегодня|Спорт

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